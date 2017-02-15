По состоянию на 1 января 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников составила в Азербайджане 498,6 маната.

«Это на 6,9% превышает показатель на 1 января 2016 года», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Государственного комитета Азербайджана по статистике.

По данным Госкомстата, самую высокую зарплату получают работники добывающей промышленности, финансовой и страховой сфер, сектора строительства, связи и информации, сферы науки и техники.

На отчетную дату число наемных работников составило в Азербайджане 1 млн 514 тыс. человек против 1 млн 495,8 тыс. человек на 1 января 2016 года.

1 января текущего года 889,9 тыс. человек работали в государственном, 624,1 тыс. – частном секторе. Для сравнения: на 1 января 2016 года в госсекторе было занято 877,4 тыс., в частном секторе - 618,4 тыс. человек.

Согласно статданным, 22,2% работников заняты в сфере образования, 19,3% - в секторе торговли, ремонта транспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,8% - в сфере предоставления населению услуг здравоохранения и социальных услуг, 7,1% - в сфере государственного управления и обороны, а также соцобеспечения, 5,9% - в строительном секторе, 4,6% - в транспортном и складском хозяйствах.

3,7% работников занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью, 3,1% работают в сельском, лесном и рыбоводческих хозяйствах, 1,7% - в финансовом и страховом секторах, 10,8% - в других отраслях.

Для сравнения: по итогам 2015 года среднемесячная зарплата наемных работников составила 466,4 маната, что на 5% превысило показатель на 1 января 2015 года.

В 2014 году средняя заработная плата по стране увеличилась на 4,5% - до 444,3 маната, 2013 году – на 6,2%, до 423 манатов.

В 2012 году рост составил 8,7%, 2011 году - 9,5%, в 2010-м – 9,1%, в 2009 году – 8%.

По итогам 2008 года средняя заработная плата работников была равна 268 манатам, что на 24,2% превысило показатель за 2007 год (214 манатов).

В 2006 году средняя зарплата составляла в Азербайджане 141,3 маната.

Алена Салаева, Э.Т.