В 2016 году зафиксировано положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана, которое превысило $610,8 млн.

Об этом на проходящей в Баку встрече Клуба экспортеров и Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

Мероприятие организовано Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

По словам С.Бабаева, сегодня правительство Азербайджана предпринимает важные шаги по диверсификации экономики, стимулированию экспорта, в особенности ненефтяного.

«Для этого проводится комплекс мероприятий, направленных на развитие в стране предпринимательства. В этом плане следует отметить 2016 год, когда внимание руководства страны было акцентировано, в том числе, на дальнейшем развитии малого и среднего бизнеса, предпринимательства в целом.

Так, в стране сокращено количество лицензий, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. Сроки выдачи сертификатов происхождения сократились до 1 дня. В целом экспортные расходы предпринимателей снизились», - сказал замминистра, отметив, что в настоящее время продолжается активная работа по изучению потенциальных рынков экспорта.

С.Бабаев также подчеркнул, что за последние 3 месяца предпринимателям компенсированы расходы на экспорт на общую сумму в 590 тыс. манатов. Большая часть денег – порядка 80% - получена экспортерами вина.

Напомним, что сегодня государство в рамках мероприятий по поощрению экспорта возвращает часть средств, потраченных предпринимателями на организацию экспортных поставок. Компенсация составляет от 3 до 6% от таможенной стоимости товара. Система поощрения экспорта будет действовать до 2020 года.

Замглавы ведомства сообщил, что сегодня в Азербайджане действуют 5 экспортных ассоциаций, и Минэкономики готово и далее оказывать поддержку предпринимателям в данном направлении.

По словам С.Бабаева, предпринимателям следует обращать внимание на экспорт сельскохозяйственной продукции, которая пользуется спросом на зарубежных рынках, в том числе в России.

Кроме того, замминистра отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с крупнейшими торговыми сетями Дубая и Катара об организации продажи азербайджанской продукции.

Также проводится работа по созданию в различных Duty Free полок с товарами из Азербайджана.

«Для популяризации товаров под брендом Made in Azerbaijan за рубежом в иностранные государства назначаются торговые представители», - напомнил С.Бабаев.

Отметим, что на мероприятии состоялась презентация бренда Made in Azerbaijan.

Алена Салаева