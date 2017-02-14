USD1.7301
EUR1.8358
RUB0.0298
Brent55.65
WTI52.99
Золото2 114.61
S&P 500 Index2 328.25
Nikkei 22519 240.74
Экономика

Предпринимателям в Азербайджане компенсировали расходы на экспорт на сумму около 600 тыс. манатов – Замминистра 14.02.2017 11:55

В 2016 году зафиксировано положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана, которое превысило $610,8 млн.

Об этом на проходящей в Баку встрече Клуба экспортеров и Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

Мероприятие организовано Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

По словам С.Бабаева, сегодня правительство Азербайджана предпринимает важные шаги по диверсификации экономики, стимулированию экспорта, в особенности ненефтяного.

«Для этого проводится комплекс мероприятий, направленных на развитие в стране предпринимательства. В этом плане следует отметить 2016 год, когда внимание руководства страны было акцентировано, в том числе, на дальнейшем развитии малого и среднего бизнеса, предпринимательства в целом.

Так, в стране сокращено количество лицензий, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. Сроки выдачи сертификатов происхождения сократились до 1 дня. В целом экспортные расходы предпринимателей снизились», - сказал замминистра, отметив, что в настоящее время продолжается активная работа по изучению потенциальных рынков экспорта.

С.Бабаев также подчеркнул, что за последние 3 месяца предпринимателям компенсированы расходы на экспорт на общую сумму в 590 тыс. манатов. Большая часть денег – порядка 80% - получена экспортерами вина.

Напомним, что сегодня государство в рамках мероприятий по поощрению экспорта возвращает часть средств, потраченных предпринимателями на организацию экспортных поставок. Компенсация составляет от 3 до 6% от таможенной стоимости товара. Система поощрения экспорта будет действовать до 2020 года.

Замглавы ведомства сообщил, что сегодня в Азербайджане действуют 5 экспортных ассоциаций, и Минэкономики готово и далее оказывать поддержку предпринимателям в данном направлении.

По словам С.Бабаева, предпринимателям следует обращать внимание на экспорт сельскохозяйственной продукции, которая пользуется спросом на зарубежных рынках, в том числе в России. 

Кроме того, замминистра отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с крупнейшими торговыми сетями Дубая и Катара об организации продажи азербайджанской продукции.

Также проводится работа по созданию в различных Duty Free полок с товарами из Азербайджана.

«Для популяризации товаров под брендом Made in Azerbaijan за рубежом в иностранные государства назначаются торговые представители», - напомнил С.Бабаев.

Отметим, что на мероприятии состоялась презентация бренда Made in Azerbaijan.

Алена Салаева

100количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Беременная двойней Бейонсе выступила на премии «Грэмми-2017» - ФОТО – ВИДЕОПохожая на Наоми Кэмпбелл темнокожая школьница стала звездой Instagram – ФОТОБородатая Кончита Вурст объявила о самоубийствеСтранное видео: Кто эта невеста, бродящая ночью по Баку? - ВИДЕОПевец Кенан Догулу рассказал, как добивался руки и сердца звезды сериала «Кёсем Султан» – ФОТОМинистерство транспорта Азербайджана включено в состав нового министерстваВ Баку открыт новый автобусный маршрут – КАРТА - ВИДЕОЗнакомимся ближе с музыкальным творчеством слесаря Джавида Мамедова, покорившего украинский «Голос» - ВИДЕОКадыров показал видео извинений главного раввина Москвы перед мусульманами - ВИДЕОАшхабад назвали «армянским городом»

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 февраля12:31 Госнефтефонд Азербайджана обнародовал данные о доходах и расходах в 2016 году12:25 Avtolux Azərbaycan представил новый Aston Martin DB11 – ФОТО12:05 В Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса11:55 Предпринимателям в Азербайджане компенсировали расходы на экспорт на сумму около 600 тыс. манатов – Замминистра11:52 С покрытой головой: «Шведские феминистки» надели хиджабы – ФОТО11:44 В азербайджанском селе за сутки выпало около 90 см осадков11:37 В президента азербайджанского клуба стреляли в Сербии11:34 Уго Баргас: «Рад, что вышел на поле со скамейки, и забил победный гол»11:31 Новый образ Севды Алекперзаде - ФОТО11:09 Назвавший Меланию Трамп проституткой репортер NYT получил выговор10:48 Капитально ремонтируются главные пути станции Атбулаг - ФОТО10:40 АГУНП и британский Университет Лестера подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТО10:29 Официальный курс маната ко всем валютам на 14 февраля10:17 СМИ: в Бангкоке в День святого Валентина подросткам раздадут презервативы10:11 ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня