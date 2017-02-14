Надежное обеспечение населения Азербайджанской Республики пищевой продукцией является одним из главных направлений социально-экономической политики государства.

В последние годы достигнуты ощутимые успехи в области обеспечения пищевой безопасности, улучшения качества продуктов питания и повышения экспортного потенциала в этой сфере. В продолжение принятых мер обеспечение населения страны безопасными и качественными продуктами питания, дальнейшее повышение эффективности системы контроля за безопасностью пищевой продукции определены как основные задачи на предстоящий период. Поставленная цель диктует необходимость совершенствования законодательства в этой сфере, приведения национальных стандартов в полное соответствие с международными требованиями, углубления сотрудничества с международными организациями.

В этом контексте Указ Президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2017 года «О дополнительных мерах по усовершенствованию системы пищевой безопасности в Азербайджанской Республике» имеет исключительное. Согласно Указу с целью усовершенствования системы контроля за пищевой безопасностью в стране, повышения прозрачности, устранения разрозненности и дублирования в этой сфере, а также обеспечения реализации мер, предусмотренных в «Стратегической дорожной карте по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике», будет создано Агентство по пищевой безопасности. Агентство, которое приступит к деятельности с 1 января 2018 года, будет обеспечивать нормативное регулирование безопасности пищевой продукции (подготовку и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), анализ рисков, проведение работы по гигиеническому сертифицированию, в том числе выдачу сертификата качества пищевой продукции, экспортируемой за рубеж, а также государственный контроль в области защиты прав потребителей пищевой продукции и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа «с поля на стол» в соответствии с уровнем риска продукта.

Для обеспечения деятельности Агентства создана Комиссия по пищевой безопасности под председательством заместителя премьер-министра Али Ахмедова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 14 февраля в Кабинете Министров состоялось первое заседание Комиссии по пищевой безопасности, на котором были обсуждены задачи, вытекающие из Указа Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по усовершенствованию системы пищевой безопасности в Азербайджанской Республике».

Открывая мероприятие, заместитель премьер-министра Али Ахмедов отметил, что в Указе главы государства перед Комиссией поставлены важные задачи.

Подчеркнув, что пищевая безопасность стала одной из актуальных проблем современного мира, Али Ахмедов отметил, что здоровье человечества, людей непосредственно связано с успешным решением этого вопроса.

Поэтому весь мир, международные организации, влиятельные международные структуры, различные государства реализуют большие программы по обеспечению пищевой безопасности. На основании ряда распоряжений и указаний Президента в Азербайджане проделана важная работа в этой сфере. А Указ, подписанный 10 февраля, создает серьезную правовую базу для решения проблемы пищевой безопасности на уровне современных требований, и на этой основе должна быть проделана очень важная работа.

Подчеркнув, что проблема пищевой безопасности является многоаспектным вопросом, заместитель премьер-министра довел до внимания, что прежде всего это - социальная проблема, связанная со здоровьем человека и, в целом, населения. В основе социальной политики, проводимой Президентом Азербайджана, лежит именно человеческий фактор. В целом, подписание такого Указа расширяет наше представление об основных целях социальной политики, проводимой в нашей стране. Эффективная деятельность механизма по пищевой безопасности, приведение норм и нормативов в соответствие с международными стандартами позитивно влияет на усиление и повышение экспортного потенциала сельского хозяйства, стремительно развивающегося под руководством главы государства. Это также проблема экономического аспекта, вопрос, связанный с правами и свободами человека, особенно с правами потребителей. Эта проблема, актуальность которой в мире постепенно растет, не обошла стороной и Азербайджан. С сожалением следует отметить, что расширение экономических и торговых связей нашей республики сопровождается поставкой на потребительский рынок страны большого количества пищевой продукции из разных стран, и в таком случае обеспечение внутреннего рынка качественными продуктами, то есть пищевая безопасность, приобретает особое значение и актуальность. «Указ главы государства ставит перед нами очень важные задачи с точки зрения данных аспектов, и уверен, что на базе сделанного до сих пор будет проведена серьезная работа по выполнению этих задач»,- сказал заместитель премьер-министра.

Затем заседание продолжило работу обсуждением задач, вытекающих из Указа Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по усовершенствованию системы пищевой безопасности в Азербайджанской Республике».

На заседании прозвучали предложения по выполнению поставленных задач, в том числе подготовке положения об Агентстве, определению его структуры и предела общей численности работников, решению финансовых и имущественных вопросов, принято соответствующее постановление.

АЗЕРТАДЖ