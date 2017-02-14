За последнее время в Азербайджане достигнуты определеннее успехи в сфере развития упаковочной индустрии.

Об этом в рамках проходящего в Баку мероприятия «Роль упаковки в развитии сфер производства и переработки» заявил журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, производство в Азербайджане конкурентоспособной продукции, ее упаковка, организация экспорта данной продукции на рынках зарубежных стран, в том числе в странах ближнего зарубежья, являются одними из основных целей, стоящих перед экономикой страны.

«30 января на конференции, посвященной итогам третьего года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах», Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были даны поручения в направлении создания в стране современных предприятий, которые займутся производством современных, отвечающих всем требованиям, упаковки и упаковочных материалов», - сказал Ш.Мустафаев.

Министр отметил, что по некоторым категориям товаров стране удалось зависимость от импорта упаковки.

«Тем не менее, работа в данном направлении предстоит большая», - сказал глава ведомства.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что государство продолжит поощрение предприятий, нацеленных на выпуск упаковки и упаковочных материалов.

«Так, в промышленных зонах, парках будут созданы определенные условия для предприятий, специализирующихся на производстве упаковки. Им будем оказана вся необходимая поддержка, в том числе посредством Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП), который будет выделять льготные кредиты для желающих заняться выпуском данной продукции. Упаковка играет огромную роль в производстве конкурентоспособной продукции, ее презентабельности. Это один из важнейших факторов», - сказал министр.

Ш.Мустафаев также сообщил, что цель сегодняшнего мероприятия, в рамках которого проходит выставка производимой в стране упаковки, – рассказать об успехах, достигнутых в Азербайджане в сфере развития упаковочной индустрии, провести презентацию производимых в стране упаковок, ознакомить с ними отечественных производителей.

«Также мы хотим, чтобы в рамках мероприятия бизнесмены, представляющие упаковочную индустрию, провели с предпринимателями, занимающимися выпуском товаров, обмен мнениями об имеющемся спросе на упаковку», - сказал он.

Отметим, что на выставке, организованной в Бакинском бизнес-центре, представлен широкий ассортимент тары и упаковки - для винно-водочных изделий, прохладительных напитков, включая натуральные соки, для варенья и джемов, различной плодоовощной сельхозпродукции, масла, майонеза, мороженого, тортов и других кондитерских изделий и пр. Здесь можно ознакомиться и с производимыми в стране упаковочными материалами, в том числе используемыми в быту (пищевая пленка и пр.)

Алена Салаева