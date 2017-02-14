В Милли Меджлисе выразили недовольство ростом цен на продукты питания в республике, несмотря на укрепление в последние дни маната по отношению к доллару.

Как сообщает 1news.az, во вторник, 14 февраля, выступивший на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Али Масимли указал, что в последнее время укрепляется национальная валюта по отношению к доллару, однако на этом фоне повышение цен на продукты питания непонятно и абсурдно.

По его словам, искусственный рост цен связан с деятельностью монополистов и дельцов.

«Цены на сахарный песок, мясо не падают, а, наоборот, повышаются. Соответствующие структуры должны серьезно вмешаться и принять меры по этому вопросу», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.