Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики Азербайджана продолжает меры по контролю над потребительским рынком, проводит исследования по потребительским товарам, пользующимся наибольшим спросом.

Как говорится в сообщении Минэкономики, проведенные мониторинги показывают, что в соотношении с ценами на 1 января этого года, стоимость яиц, снизившись до 25%, составляет на данный момент 12-15 гяпиков.

Наряду с этим, в последнее время наблюдается и снижение цен на муку.

Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики Азербайджана продолжает интенсивные меры по контролю и предупреждает, что в отношении хозяйствующих субъектов, допускающих искусственное завышение цен и злоупотребления, будут приняты предусмотренные законодательством серьезные меры.

Ф.Багирова