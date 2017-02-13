В январе 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года потребительские цены и тарифы на услуги увеличились в Азербайджане на 11,9%.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета Азербайджана по статистике.

Товары продовольственного назначения подорожали в годовом исчислении на 14,5%, непродовольственного – на 12,3%, цены и тарифы на платные услуги населению выросли на 8%.

При этом в январе в сравнении с декабрем 2016 года инфляция в стране составила 2,3%. За месяц цены на продовольственные товары увеличились на 2,8%. Непродовольственные товары подорожали на 2%, платные услуги – на 1,9%.

В январе из товаров продовольственного назначения подорожали рис, мука, гречневая крупа, макаронные изделия, говядина, баранина и мясо кур, колбасные изделия, рыбные и молочные продукты, сыры и яйца, сливочное и растительное масло, сахар и сахарный песок, чай, кофе, какао, яблоки, груши, айва, гранаты, апельсины, мандарины, бананы, белокочанная капуста, зелень, помидоры, огурцы, картофель, репчатый лук, чеснок, морковь, свекла.

По другим продовольственным товарам значительных ценовых изменений не зафиксировано.

Из непродовольственных товаров подорожали ткани, одежда и обувь, строительные материалы, мебель и предметы быта, ювелирные изделия, ковры и прочие напольные покрытия, стеклянные изделия, посуда, бытовые приборы, персональные компьютеры, канцелярские принадлежности, легковые автомобили и запчасти к ним.

Из платных услуг в январе снизились тарифы на пассажироперевозки железнодорожным и воздушным транспортом в страны СНГ.

При этом повысились цены на воздушные пассажироперевозки в другие страны, на ремонт автомобилей и бытовых приборов, подорожали услуги стоматологов и другие медицинские услуги.

Кроме того, выросла стоимость аренды квартир и номеров в отелях и гостиницах.

Напомним, что в декабре 2016 года в сравнении с ноябрем инфляция составила 3%. В целом в 2016 году потребительские цены и тарифы на услуги увеличились в Азербайджане на 12,4%. Так, товары продовольственного назначения за год подорожали на 14,7%, непродовольственного – на 16,7%, цены и тарифы на платные услуги населению выросли на 5,8%.

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В 2015 году в стране была зафиксирована инфляция на уровне 4%, в 2014 году - 1,4%, в 2013 году - 2,4%, в 2012 году - 1,1%, в 2011-м - 7,9%, а в 2010 году – 5,7%.

Алена Салаева, Э.Т.