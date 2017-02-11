USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
Экономика

Водоснабжение двух районов Баку будет временно ограничено 11.02.2017 14:34

В обеспечении питьевой водой части Сабаильского и Ясамальского районов Баку буду применены ограничения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на отдел по связям с общественностью Открытого акционерного общества «Азерсу», ограничения  планируются на 11 февраля.

Отмечается, что ограничения связаны с устранением последствий аварии на магистральной линии водоснабжения, произошедшей  на пересечении улиц Гасанбека Зардаби и Акима Аббасова в Ясамальском районе.

Акционерное общество приносит свои извинения в связи с возможными неудобствами.

Талыб Бархудаев, И.А.

270количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Азербайджане участие в экзаменах будет платнымВ Баку избили парня, пристававшего к девушкеМинэкологии Азербайджана прокомментировало бойню, учиненную арабскими охотниками - ФОТОСтали известны подробности фильма «50 оттенков свободы» - ФОТОУволен врач – фигурант дела о скончавшемся в Бакинском оздоровительном центре пациенте – ФОТОПрощание с героем: Трогательный флешмоб турецких военных в память о шехиде - ВИДЕОПризыв о помощи. Игбал Ибадов: «Мои мать и дочь серьезно больны. Я в отчаянии»Курс маната к доллару на понедельник, 13 февраляНазвана стоимость билетов на прямые авиарейсы Шарджа-Баку лоукостера Air ArabiaВ Баку ликвидирован один из автобусных маршрутов

НОВОЕ НА САЙТЕ

11 февраля14:34 Водоснабжение двух районов Баку будет временно ограничено14:16 В Азербайджане будет создана Служба пробации13:55 Завотделом Администрации Президента: Нет препятствий для укрепления отношений между Баку и Вашингтоном13:36 Red Bull Air Race: грандиозные «воздушные гонки» в прямом эфире! – ФОТО – ВИДЕО13:25 Новруз Мамедов: Нельзя политизировать вопрос экстрадиции Лапшина в Азербайджан13:03 В Азербайджане утверждены новые правила приема в вузы12:48 В центральной части Индонезии наводнения затронули около 40 тысяч человек12:19 Совбез ООН призвал прекратить насилие в Южном Судане11:50 В Баку ликвидирован один из автобусных маршрутов11:23 ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции11:00 В Японии рекордные снегопады привели к заторам и перебоям с транспортом10:23 Пентагон сообщил об уничтожении командира ИГИЛ в Ираке10:00 Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее около розетки – ФОТО09:32 В Новой Зеландии еще около 200 черных дельфинов выбросились на берег - ВИДЕО09:05 Трамп планирует подписать новый иммиграционный указ