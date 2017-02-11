В обеспечении питьевой водой части Сабаильского и Ясамальского районов Баку буду применены ограничения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на отдел по связям с общественностью Открытого акционерного общества «Азерсу», ограничения планируются на 11 февраля.

Отмечается, что ограничения связаны с устранением последствий аварии на магистральной линии водоснабжения, произошедшей на пересечении улиц Гасанбека Зардаби и Акима Аббасова в Ясамальском районе.

Акционерное общество приносит свои извинения в связи с возможными неудобствами.

Талыб Бархудаев, И.А.