В обеспечении питьевой водой части Сабаильского и Ясамальского районов Баку буду применены ограничения.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на отдел по связям с общественностью Открытого акционерного общества «Азерсу», ограничения планируются на 11 февраля.
Отмечается, что ограничения связаны с устранением последствий аварии на магистральной линии водоснабжения, произошедшей на пересечении улиц Гасанбека Зардаби и Акима Аббасова в Ясамальском районе.
Акционерное общество приносит свои извинения в связи с возможными неудобствами.
Талыб Бархудаев, И.А.