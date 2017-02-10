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Экономика

Названа стоимость билетов на прямые авиарейсы Шарджа-Баку лоукостера Air Arabia 10.02.2017 16:05

16 марта откроются прямые авиарейсы по маршруту Шарджа-Баку-Шарджа бюджетной авиакомпании ОАЭ Air Arabia.

Об этом 1news.az сообщил глава представительства Air Arabia в Международном аэропорту Гейдар Алиев Эмиль Ильясов.

Ранее выполнение первого авиарейса из Шарджи в Баку было запланировано на 23 марта.

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Периодичность выполнения рейсов осталась неизменной – 4 раза в неделю.

По четвергам и воскресеньям вылеты из Международного аэропорта Шарджи будут осуществляться в 7:55 по местному времени с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку в 10:50 по местному времени. Обратные рейсы запланированы из Баку в 11:30 с прибытием в Шарджу в 14:10 по местному времени.

По вторникам и субботам рейсы будут выполняться из Шарджи в 14:20 по местному времени с посадкой в Баку в 17:15 по местному времени. Обратные рейсы из Баку запланированы в эти же дни на 17:55 с прибытием в Шарджу в 20:35 по местному времени.

Полеты будут осуществляться на авиалайнерах Airbus А320 (количество посадочных мест - 162). 

«Стоимость авиабилетов «туда-обратно» будет составлять от $176. Это базовая цена без питания с допустимым весом ручной клади 10 кг.

Если пассажир хочет получить питание на борту воздушного судна, доплата составит $14. В эту сумму войдет и багаж весом не более 20 кг», - сказал Э.Ильясов.

Транзит через Шарджу возможен в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд, Медина, Джидда, Янба, Абха), Индию (Гоа, Кочин, Мумбай, Бангалор, Ченнай, Дели), Пакистан (Карачи, Мултан, Лахор, Сиалкот, Исламабад, Пешавар), Оман (Маскат), Ливан (Бейрут), Иорданию (Амман), Ирак (Багдад, Неджеф, Басра), Иран (Абадан, Шираз, Лар, Тегеран), Бахрейн (Манама), Египет (Александрия, Каир), Кению (Найроби) и Шри-Ланку (Коломбо).

Отметим, что с января 2017 года генеральным агентом по продажам (GSA) авиакомпании Air Arabia в Азербайджане назначена компания Sky Star Travel.

Ранее генеральный директор Группы Air Arabia Адель Аль Али заявлял, что запуск новых рейсов является результатом совместного сотрудничества между Air Arabia, ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и органов власти Азербайджана и направлен на продвижение нового маршрута, соединяющего Баку и Шарджу.

Он также отметил, что Air Arabia будет способствовать увеличению объемов торговли и туризма между двумя странами.

Алена Салаева, Э.Т.

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