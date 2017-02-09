Государственная служба трудовой инспекции (ГСТИ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает проведение мероприятий по защите трудовых прав граждан, в том числе по обеспечению выплаты работодателями просроченной задолженности по заработной плате и другим социальным выплатам.

Как говорится в сообщении министерства, в январе ГСТИ на основе полученных обращений от граждан обеспечила выплату 41 тыс. 921 маната выплат социального характера, задержанных работодателями.

98% суммы составили зарплаты, 2% - невыплаченные работодателями социальные пособия и компенсации.

Кроме того, за отчетный период в ГСТИ поступили различные обращения, связанные с нарушениями работодателями трудового законодательства. Все обращения были рассмотрены. В соответствии с результатами в отношении работодателей были приняты необходимые меры.

Алена Салаева, Э.Т.