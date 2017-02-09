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Экономика

Российский лоукостер, выполняющий полеты в Азербайджан, разрешил пассажирам менять маршрут и дату вылета 09.02.2017 17:17

С 9 февраля российская низкобюджетная авиакомпания «Победа» начинает предоставлять новую услугу «Изменились планы».

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте авиакомпании, теперь пассажир может заменить маршрут и дату вылета в своем бронировании.

Стоимость нового сервиса составляет 2 тыс. рублей без учета доплаты разницы в тарифах.

«На самом деле эту услугу для «Победы» придумали наши клиенты. Большинство тарифов у лоукостера невозвратные, поэтому билет просто «сгорал», если у пассажира менялись планы на перелет. И многие клиенты просили нас разрешить с доплатой изменить дату вылета, а иногда и маршрут», - сказал генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Новая услуга доступна для бронирований по всем тарифам авиакомпании, включая минимальный - 999 рублей с учетом всех такс и сборов. Пассажир может изменить данные своего перелета не позднее чем за 12 часов до изначального времени вылета, выбрав новый маршрут или дату. Количество изменений не ограничивается. Все дополнительные услуги, оплаченные в первоначальном бронировании, сохраняются в брони пассажира. Воспользоваться новой услугой можно в «Личном кабинете», с помощью оператора Call-центра компании или у аккредитованных агентов транспортно-клиринговой палаты (ТКП).

В настоящее время авиакомпания «Победа» предлагает более 10 видов дополнительных услуг, в том числе «Выбор места», «Несопровождаемый ребенок», «Приоритетная посадка», «Единый билет Fly&Bus» и др.

Ранее Государственная администрация гражданской авиации Азербайджана выдала российскому бюджетному авиаперевозчику «Победа» разрешение на выполнение полетов в Азербайджан. С 30 октября 2016 года полеты выполняются по маршруту Баку-Ростов-на-Дону-Баку по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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«Победа» - пятый лоукостер, выполняющий полеты в Азербайджан. На сегодняшний день в страну летают бюджетные авиакомпании flydubai, WizzAir, Pegasus и airBaltic.

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», начала продажи билетов в ноябре 2014 года. Рейсы авиакомпании выполняются на 12 современных самолетах Boeing 737-800 NG, произведенных в 2014-2015 гг. К 2018 году во флоте будут 40 самолетов, а перевозки достигнут 10 млн человек в год. Это позволит авиакомпании войти в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России. В маршрутной сети будет насчитываться более 45 направлений.

По итогам 2016 года «Победа» перевезла 4,3 млн пассажиров – на 38,7% больше, чем годом ранее.

Алена Салаева, Э.Т.

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