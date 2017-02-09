Работы в рамках проекта TANAP идут по графику и завершатся своевременно.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом заявил глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев на встрече с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером, состоявшейся сегодня, 9 февраля.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что развитие инфраструктуры в Азербайджане является важной частью государственной политики. Выразив удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и Всемирным банком, глава государства отметил реализацию в стране при поддержке данной структуры большого числа важных проектов, подчеркнул значение этих проектов в плане модернизации инфраструктуры.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил финансовую поддержку, оказываемую Всемирным банком успешно осуществляемому проекту «Южный газовый коридор», имеющему глобальное значение.

В свою очередь, С.Мюллер высоко оценил проводимые в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева экономические реформы.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам диверсификации экономики, наращивания экспортного потенциала в аграрном секторе, реформирования системы образования и другим.

Ялчин Алиев, Э.Т.