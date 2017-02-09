На 1 февраля 2017 года число иностранных граждан, зарегистрированных в системе индивидуального (персонифицированного) учета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, составило 34 тыс. 213 человек.

Об этом говорится в сообщении министерства.

«За январь на учет встали 273 человека», - отмечается в пресс-релизе.

Всего в системе индивидуального учета имеются данные о гражданах 125 государств.

Большинство иностранцев прибыли на работу в Азербайджан из Турции, Грузии и России.

Напомним, что ГФСЗ приступил к процессу привлечения иностранных граждан к выплате взносов по обязательному соцстрахованию с 1 января 2006 года. В целом на 1 февраля 2017 года индивидуальные счета соцстрахования имели в Азербайджане 3 млн 393 тыс. 453 человека, включая иностранцев.

Алена Салаева, Э.Т.