Азербайджан нацелен на усовершенствование системы статистики в целях предоставления отчетов ООН.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Национального координационного совета АР по устойчивому развитию Али Ахмедов.

Он отметил, что в настоящее время ООН осуществляется подготовка годового отчета по более чем 200 статистическим показателям.

«Из данных показателей в Азербайджане применяются около 70. Поэтому сегодня осуществляется работа по увеличению их числа», - сказал глава Координационного совета.

А.Ахмедов также сообщил, что добровольный статотчет Азербайджана будет представлен ООН в мае.

Кроме того, уже к началу апреля Координационным советом будет подготовлен проект ежегодного отчета о достижении Целей устойчивого развития ООН.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ «О создании Национального координационного совета по устойчивому развитию».

В документе подчеркивается, что Совет создается с целью координирования выполнения государственными органами республики задач, вытекающих из документа «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Алена Салаева, Э.Т.