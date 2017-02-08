17 февраля в Стамбуле состоится очередной V бизнес-форум «Турция-Азербайджан-Грузия».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Организатором мероприятия является Azpromo при поддержке Министерства экономики Азербайджана.

В работе форума примут участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, министр экономики и устойчивого развития Грузии Гиорги Гахария.

На мероприятии бизнесмены, представляющие Азербайджан, смогут провести двусторонние встречи с коллегами из Турции и Грузии. Им будет предоставлена возможность найти партнеров и наладить с ними деловые отношения.

Информация для бизнесменов предоставляется по телефонам: 598-01-47/48 (внутренние – 119 и 123) а также по e-mail: anuriyev@azpromo.az.

Алена Салаева, Э.Т.