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Экономика

В Баку прошло заседание рабочих групп Национального Координационного совета по устойчивому развитию - ФОТО 08.02.2017 17:54

8 февраля в Баку состоялось заседание рабочих групп Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители рабочих групп по экономическому развитию и обеспечению достойной занятости, социальным, экологическим вопросам, по мониторингу и оценке.  

На заседании заместитель премьер-министра, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана Али Ахмедов отметил важность создания Совета.

Он особо подчеркнул активное участие Азербайджана в глобальных инициативах ООН по устойчивому развитию.

По словам А.Ахмедова, участие нашей страны в данных инициативах имеет большое значение с точки зрения обмена опытом и практиками, а также инновационными идеями.

Глава Совета выразил удовлетворение присоединением Азербайджана к новой инициативе ООН – Повестке дня в области устойчивого развития на период  до 2030 года.

1 января 2016 года официально вступили в силу 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), изложенные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на историческом саммите ООН. В течение предстоящих 15 лет, за которые должны быть достигнуты эти универсально применимые новые цели, страны активизируют усилия, направленные на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата и пр. В основе ЦУР лежат достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), направлены ЦУР на продолжение усилий, призванных положить конец нищете во всех ее формах.

Хотя ЦУР не имеют юридически обязательной силы, предполагается, что правительства возьмут на себя ответственность и создадут национальные механизмы, содействующие достижению 17 Целей.

По словам Али Ахмедова, присоединение Азербайджана к этой инициативе ООН сыграет роль нового ориентира в успешной реализации в нашей стране Целей в области устойчивого развития, а также в определении приоритетов национального развития.

Вице-премьер отметил, что по 17 ЦУР определены 169 целей.

«Подготовка и предоставление ООН предварительного отчета Азербайджана для Политического форума высокого уровня в связи с достижением Целей в области устойчивого развития – одна из важнейших задач, стоящих перед Национальным координационным советом по устойчивому развитию», - сказал он.

А.Ахмедов также подчеркнул, что Азербайджан нацелен на усовершенствование системы статистики в целях предоставления отчетов ООН.

«В настоящее время ООН осуществляется подготовка годового отчета по более чем 200 статистическим показателям. Из данных показателей в Азербайджане применяются около 70. Поэтому сегодня осуществляется работа по увеличению их числа», - сказал глава Совета.

А.Ахмедов также сообщил, что добровольный статотчет Азербайджана будет представлен ООН в мае.

Кроме того, уже к началу апреля Советом будет подготовлен проект ежегодного отчета о достижении Целей в области устойчивого развития.

На заседании с презентациями выступили члены рабочих групп Национального координационного совета по устойчивому развитию АР.

А.Ахмедов дал соответствующие распоряжения секретариату, а также рабочим группам в связи с подготовкой отчетности.

Напомним, что функции секретариата Национального координационного совета по устойчивому развитию выполняет Министерство экономики Азербайджана.

6 октября 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании Национального координационного совета по устойчивому развитию.

В документе отмечается, что Совет создается с целью координирования выполнения государственными органами страны задач, вытекающих из документа «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Алена Салаева, Э.Т.

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