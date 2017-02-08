Молдова и Азербайджан готовятся к проведению четвертого заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Основными темами, которые будут затронуты на мероприятии – активизация сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, торговли, сельского хозяйства, а также приватизации объектов в Молдове и Азербайджане.

Об этом сообщил журналистам в среду посол Молдовы в Азербайджане Георге Леуке, который принимает участие во встрече членов Каспийского европейского клуба (CEIBC).

Заседание межправкомиссии намечено на февраль и состоится в Баку при участии официальных лиц и представителей частных компаний.

По словам посла, стороны будут представлены сопредседателями межправкомиссии: с молдавской стороны – это заместитель премьер-министра страны Октавиан Калмык, с азербайджанской стороны – первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

Дипломат также отметил, что на данный момент нет молдавских компаний, которые бы инвестировали в Азербайджан, но ведется работа по активизации сотрудничества в этом направлении.

Елена Остапенко, Э.Т.