Стимулирование экспорта ненефтяной продукции, увеличение ассортимента и объема экспортной продукции, а также расширение географии экспорта являются одними из приоритетных направлений.

В рамках пакета экономических реформ Президента Ильхама Алиева с учетом новых вызовов в мире в конце прошлого года был предпринят ряд шагов по поощрению экспорта, и эти меры продолжаются и в 2017 году. Глава государства недавно подписал Указ «О назначении торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах».

Министр экономики Шахин Мустафаев ответил на вопросы АЗЕРТАДЖ о мерах по исполнению Указа и расширению экспортных возможностей Азербайджана.

-Господин министр, увеличение экспорта ненефтяной продукции является одной из главных задач. Какие меры предпринимаются в этом направлении?

-Как известно, одним из главных направлений экономической политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, является увеличение ненефтяного экспорта, обеспечение выхода на новые рынки. В связи с этим глава государства подписал ряд важных указов и распоряжений. Согласно Указу главы государства от 5 октября 2016 года, поощрение бренда «Made in Azerbaijan» на зарубежных рынках, организация экспортных миссий и осуществление других мер играют особую роль в повышении интереса предпринимателей к экспорту и увеличении ассортимента экспортируемой ненефтяной продукции, расширении географии экспорта, повышении конкуретноспособности продукции азербайджанского происхождения с аналогичной продукцией на зарубежных рынках. Так, во исполнение Указа за последние три месяца уже организованы четыре экспортные миссии, все связанные с миссиями расходы предпринимателей оплачены за счет государственного бюджета.

В рамках первой миссии 12 производителей вина получили возможность представить свою продукцию потенциальным покупателям в Гонконге, в рамках второй миссии девять производителей вина представили продукцию в китайском городе Гуанчжоу. В ходе экспортной миссии подписан договор об экспорте вина в Китай, на основании которого уже начат экспорт вина в эту страну. Также во время экспортной миссии в Гуанчжоу произведенное в Азербайджане вино марки «Savalan Syrah» было удостоено золотой медали.

Третья экспортная миссия была организована в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, свою продукцию покупателям представили 20 компаний, производящих фруктовые соки, натуральные минеральные воды, фрукты и овощи, мясо и мясную продукцию, мед, молоко и молочную продукцию. Как результат экспортной миссии в Дубай экспортируются гранатовый сок и яблоки.

Началась выплата предпринимателям, экспортирующим произведенную в Азербайджане ненефтяную продукцию, экспортного поощрения в размере 3-6 процентов от стоимости экспорта по видам продукции. В этих рамках с ноября 2016 года предпринимателям выплачивается экспортное поощрение в связи с экспортом вина, продукции из хлопкового волокна, консервов, воды и соков, фундука и другой продукции в Россию, США, Китай, Германию, Турцию, Беларусь и другие страны.

Для повышения эффективности принимаемых мер и поощрения экспорта при АЗПРОМО создан «Клуб экспортеров», передан в пользование официальный экспортный портал «Export.az», учреждены ассоциации экспортеров и производителей вина, граната, фундука, фруктов и овощей, пчеловодов, с предпринимателями проведены тренинги по экспорту, упрощена выдача сертификатов, подтверждающих страну происхождения товара, срок выдачи которых сокращен с трех до одного дня.

Первая экспортная миссия в 2017 году организована в Германию, в этих рамках азербайджанские компании, занимающиеся производством фруктов и овощей, натуральных минеральных вод, фруктовых соков, вина, меда и чая, посетили проводимую в столице Германии – Берлине выставку «Международная зеленая неделя», на которой был представлен и азербайджанский павильон. В рамках экспортной миссии были организованы двусторонние деловые встречи между компаниями-экспортерами Азербайджана и местными немецкими компаниями, дистрибьюторами и потенциальными покупателями, обсуждены возможности экспорта азербайджанской продукции, сотрудничества в этой сфере.

Следующие экспортные миссии будут организованы в Афганистан, Пакистан и Катар. Также в рамках этого механизма в 2017 году при государственной поддержке предприниматели будут представлены единым стендом страны на таких престижных международных выставках, как Gulfood (ОАЭ), Prowein (Германия), Worldfood (Россия), Anuga (Германия), Hong Kong International Wine & Spirits Fair (Китай).

Наряду с этим, начались организация торговых домов в зарубежных странах и исполнение Указа Президента Азербайджанской Республики от 26 января 2017 года «О назначении торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах».

- С каких стран начнется создание торговых домов и назначение торгового представителя?

- В целях популяризации азербайджанской продукции и поддержки ее продажи на экспортных рынках на основе соответствующих исследований предусматривается создание торговых домов Азербайджана в различных странах. Первоначально в этих рамках создаются торговые дома Азербайджана в Российской Федерации и Беларуси. Затем планируется также создание торговых домов в Украине и других странах.

Что касается вопроса назначения торговых представителей, то в первую очередь отмечу, что Указ нацелен на более полную защиту и представление торгово-экономических интересов нашей страны и местных экспортеров в зарубежных странах, расширение выхода местной продукции на рынки зарубежных стран, повышение эффективности в применении мер, связанных со стимулированием экспорта, и оперативности в налаживании деловых связей между хозяйственными субъектами.

Согласно Указу, предусматривается принятие торговым представителем мер, направленных на расширение торгово-экономических связей между страной, в которую он назначен, и Азербайджанской Республикой, защиту экономических интересов республики, увеличение экспорта азербайджанских товаров и услуг, пропаганду бизнес-среды и инвестиционных возможностей нашей страны. Этот Указ главы государства является составной частью осуществляемых комплексных мер по увеличению производства ненефтяной продукции, расширению объема и географии ее экспорта.

С учетом на основе соответствующих исследований торговых и инвестиционных возможностей других основных торговых партнеров по ненефтяной продукции Азербайджана предусматривается также назначение торговых представителей и в этих странах.

- Когда начнется этот процесс?

- В Российской Федерации уже назначен торговый представитель. Начало назначения с Российской Федерации связано с несколькими причинами. В первую очередь, Российская Федерация является основным торговым партнером Азербайджана по ненефтяной продукции. В 2016 году объем экспорта Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию составил 409 миллионов долларов США. 31 процент ненефтяной продукции нашей страны экспортируется в Российскую Федерацию, и Россия по этому показателю занимает первое место среди наших торговых партнеров. С другой стороны, наша страна широко сотрудничает с Российской Федерацией в области инвестиций. Россия инвестировала в экономику Азербайджана более 3-х миллиардов долларов США. Объем же инвестиций, вложенных нашей страной в экономику России, превысил 1 миллиард долларов. Азербайджан сотрудничает с 78-ю регионами России и подписал соглашения о сотрудничестве с 17 субъектами федерации. Учитывая вышесказанное, в целях увеличения экспорта ненефтяной продукции нашей страны на российский рынок и максимального использования имеющегося потенциала проводится ряд работ, на Выставке достижений народного хозяйства в городе Москве начались ремонт и реконструкция азербайджанского павильона, а также создание «Азербайджанского дома».

Назначение торгового представителя в Российской Федерации имеет важное значение с точки зрения расширения нашего ненефтяного экспорта в эту страну, поощрения бизнес-среды Азербайджана и привлечения в нашу страну инвестиций российских компаний, а также повышения эффективности проводимой работы по защите наших экономических интересов.

Назначенный в наше посольство в Российской Федерации торговый представитель Руслан Алиев окончил бакалавриат и магистратуру Московского государственного университета международных отношений в области международного права, затем продолжил образование в Лондоне. Он имеет большой опыт как в государственном, так и в частном секторе в Азербайджане и России, является кандидатом экономических наук.