Посол Кубы в Азербайджане, Туркменистане и Грузии Альфредо Ньевес Портуондо принял делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

Как говорится в сообщении Caspian European Club (Caspian Business Club), в ходе встречи были затронуты перспективы расширения азербайджано-кубинского информационного сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club), Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group.

По словам посла, политические отношения между Азербайджаном и Кубой находятся на очень высоком уровне, и дипломатические усилия будут направлены на наращивание торгово-экономического сотрудничества.

«Нас пригласили участвовать в выставке туризма в Баку. Если удастся подтвердить наше присутствие и участие в этой выставке, то это будет первое участие в истории Кубы в выставке туризма в Азербайджане», - сказал дипломат и отметил, что туризм является одним из первых в индустрии Кубы – в 2016 году Кубу посетили 4 млн туристов.

А.Н.Портуондо подчеркнул, что существует большой потенциал для развития туристического обмена между Азербайджаном и Кубой.

По его словам, Куба заинтересована в азербайджанских инвестициях.

«Кроме того, Азербайджан всегда был известен развитием сельскохозяйственной отрасли, и обе страны могли бы сотрудничать и в этой сфере.

«Если бы мы могли создать совместное азербайджано-кубинское предприятие в сфере производства сельскохозяйственной продукции, это могло бы очень способствовать развитию двусторонних отношений», - сказал он.

Альфредо Ньевес Портуондо также отметил, что системе здравоохранения в Азербайджане уделяется особое внимание.

«В этой связи мы также можем говорить о сотрудничестве в области медицины, медицинских услуг и фармацевтической индустрии. Также возможен обмен в области фармацевтической продукции и биотехнологий, такой опыт у Кубы уже имеется с другими странами», - продолжил посол.

Он также коснулся сотрудничества в нефтегазовой сфере.

«Куба добывает около 4 млн тонн тяжелой нефти в год, в основном на севере Гаваны. В Мексиканском заливе есть треугольник, который принадлежит Кубе, согласно прогнозам там имеются большие запасы нефти. На этом участке сейчас мы проводим серьезные исследования совместно с предприятиями из Норвегии, России, Вьетнама, Франции и Бразилии, которые используют технологию для добычи нефти из глубоких залежей. Исследования показывают, что там действительно есть нефть. У Азербайджана в этой области богатейший опыт - больше 100 лет постоянной добычи нефти и газа. В Баку училось много студентов с Кубы. Мы могли бы сотрудничать в этих сферах», - сказал дипломат.

Он пригласил азербайджанские предприятия на выставки в Гаване, посвященные внешней торговле и туризму.

Посол также отметил, что намеревается принять участие в бизнес-форумах Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club, которые пройдут в феврале.

В завершении встречи посол дал эксклюзивное интервью Caspian Energy. В ходе интервью он затронул возможности развития двусторонних отношений, наращивания экономического сотрудничества, а также вопросы развития туристического сектора и энергетического сотрудничества.

Алена Салаева, Э.Т.