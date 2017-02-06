Открытие в Азербайджане совместного с Украиной завода по производству лекарственных препаратов ожидается уже в 2017 году.

Об этом в понедельник сообщил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, выступая на «круглом столе», организованном в честь 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

О том, что украинская фармакологическая компания «Индар» ведет переговоры с азербайджанской стороной по открытию в Азербайджане завода по производству лекарств, сообщалось в октябре 2016 года. Долевое участие в предприятии будет распределено в процентном соотношении 50/50.

Посол также отметил, что в ближайшее время планируется реализовать поставку в Азербайджан партии самолетов Ан-178, производимых на украинском авиационном заводе «Антонов». Вопрос поставок обсуждался в июле прошлого года на встрече в Баку президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Петра Порошенко.

Кроме того, украинский посол отметил положительную динамику в развитии экономического сотрудничества между двумя государствами. Значимыми факторами высокого уровня сотрудничества он назвал стратегический характер взаимоотношений, что было достигнуто сторонами в 2008 году, и наличие военно-технического сотрудничества, которое занимает большое место в украино-азербайджанских связях.

«Круглый стол» состоялся в понедельник, 6 февраля, в посольстве Украины при участии гостей из МИД Азербайджана, представителей научно-исследовательской среды, украинской общины и т.д.

Дипотношения между Азербайджаном и Украиной были установлены 6 февраля 1992 года.

Елена Остапенко, Э.Т.