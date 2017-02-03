«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) временно сократили количество авиарейсов по маршруту Баку – Нахчыван и обратно.

Об этом 1news.az в пятницу сообщил помощник президента AZAL по связям с общественностью Паша Кесамански.

«Если в декабре и январе между Баку и Нахчываном осуществлялось по 5–6 рейсов в день, то в течение февраля в связи со снижением спроса было принято решение сократить число рейсов до четырех в день», - сказал П.Кесамански.

Он добавил, что в случае повышения спроса на авиабилеты по указанному маршруту компания может вновь увеличить количество рейсов.

Ранее в пятницу в СМИ была распространена информация об отмене ряда рейсов авиалиний AZAL по направлению Баку–Нахчыван и обратно без указания причины.

Елена Остапенко, Э.Т.