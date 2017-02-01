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Снег в Баку не повлиял на реализацию авиарейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев 01.02.2017 12:15

Выпавший снег и минусовая температура не повлияли на отправку и прием авиарейсов в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом 1news.az заявили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт функционирует в штатном режиме. Отправка и прием авиарейсов осуществляются по расписанию. Отмены рейсов не ожидается», - сказали в пресс-службе.

Отметим, что 31 января погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ухудшились, усилился ветер и пошел снег.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 1 февраля в Баку и на Абшероне сохранятся нестабильные погодные условия, будет с перерывами идти снег, ветер северо-западный, умеренный, который временами будет усиливаться. Температура воздуха на полуострове и в столице днем  - в районе нуля. Ночью были зафиксированы показатели ниже нуля. 

Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба, влажность воздуха составит порядка 85–95%. Есть вероятность гололеда на дорогах.

Алена Салаева, Э.Т.

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