Выпавший снег и минусовая температура не повлияли на отправку и прием авиарейсов в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом 1news.az заявили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт функционирует в штатном режиме. Отправка и прием авиарейсов осуществляются по расписанию. Отмены рейсов не ожидается», - сказали в пресс-службе.

Отметим, что 31 января погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ухудшились, усилился ветер и пошел снег.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 1 февраля в Баку и на Абшероне сохранятся нестабильные погодные условия, будет с перерывами идти снег, ветер северо-западный, умеренный, который временами будет усиливаться. Температура воздуха на полуострове и в столице днем - в районе нуля. Ночью были зафиксированы показатели ниже нуля.

Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба, влажность воздуха составит порядка 85–95%. Есть вероятность гололеда на дорогах.

Алена Салаева, Э.Т.