Азербайджан возвысился на второе место в отчете инклюзивного роста и развития в 2017 году Всемирного экономического форума среди развивающихся стран.

В отчете, размещенном на сайте Всемирного экономического форума, отмечается, что в документе отражен рейтинг 79 стран. Литва и Азербайджан с рейтингом 4,73 балла заняли первое и второе места по индексу инклюзивного развития.

По данному показателю Азербайджан оставил позади себя ряд стран Восточной Европы и Южной Америки, а также Россию, Китай, Турцию, Казахстан, Иран и др.

В отчете страны разделены на пять категорий по инклюзивному индексу развития. Азербайджан включен в список стабильных стран.

А рейтинг развитых стран возглавляет Норвегия. В первую пятерку входят Люксембург, Швейцария, Исландия и Дания.

АЗЕРТАДЖ