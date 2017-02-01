Цены на бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 в Азербайджане повысились.

Как сообщили 1news.az в компаниях, занимающихся розничной продажей топлива, стоимость одного литра бензина указанных марок на автозаправочных станциях (АЗС) составляет для Premium Euro-95 - 1,15 маната, а Super Euro-98 - 1,20 маната.

Следует отметить, что в последний раз стоимость бензина марки Premium Euro-95 повысилась 13 января 2017 года. Тогда стоимость одного литра бензина указанной марки на автозаправочных станциях (АЗС) составила 1,05 маната против 95 гяпиков ранее. Цена в размере 95 гяпиков действовала с 1 октября 2014 года.

Как сообщалось ранее, появление на азербайджанском рынке бензина марки Premium Euro-95 связано с прекращением производства в Азербайджане бензина марки АИ-95. Импорт в страну бензина марки Premium Euro-95 начался с апреля 2014 года. Помимо Premium Euro-95, в страну ввозится бензин марки Super Euro-98. Ранее стоимость бензина марки Super Euro-98 составляла 1,10 маната.

Рост цен на Premium Euro-95 и Super Euro-98 связан с изменением курса национальной валюты – маната. Так как бензин данных марок в страну импортируется, цены на них государством не регулируются. Они устанавливаются оптовым поставщиком.

Читайте по теме:

В Азербайджане подорожал бензин марки Premium Euro-95

Эльшан Рустамов, Г.Р.