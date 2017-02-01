Стоимость лицензии на оказание услуг мобильной связи может достигнуть 1 млн манатов.
Как сообщает 1news.az, 1 февраля на пленарном заседании Милли Меджлиса были обсуждены поправки в закон «О государственной пошлине».
Проект, который был обсужден в первом чтении, предусматривает изменение суммы госпошлины за выдачу лицензии.
Так, за оказание услуг мобильной связи (с указанием названий технологических стандартов) в проекте предусмотрена госпошлина в 1 млн манатов. Ранее данная сумма составляла не более 22 тыс. манатов.
Эльшан Рустамов, Г.Р.