Авиакомпания Pegas Fly («Икар») запустит рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в столицу Азербайджана - Баку.

Как передает РИАМО со ссылкой на официальный сайт аэропорта «Жуковский», Pegas Fly будет осуществлять рейсы Москва («Жуковский») – Баку - Москва («Жуковский») c 14 марта 2017 года.

Рейсы в Баку будут выполняться самолетом Boeing 737 по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

Открытие международного аэропорта в Жуковском состоялось 30 мая 2016 года. «Жуковский» - новый международный аэропорт, находящийся в 23 километрах от Москвы на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 тыс. метров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Первый рейс вылетел из аэропорта 12 сентября 2016 года.

Развитием аэропортового комплекса занимается ОАО «Рампорт Аэро», совместное предприятие ОАО «ТВК Россия» (госкорпорация «Ростех») и международного авиационного холдинга ASG.

Алена Салаева, Э.Т.