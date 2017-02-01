Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в 2016 году, составило 2 млн 242 тыс. 783 человека, что на 11,7% превышает показатель за 2015 год.

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Наибольший приток иностранных граждан в страну наблюдался из России (33% от общего числа туристов). На 2-м месте – Грузия (22,5% соответственно), на 3-м – Турция (13,9%), на 4-м – Иран (10,9%).

В министерстве отмечают, что упрощение в 2016 году визовых процедур для граждан таких стран, как Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Япония, Китай, Южная Корея, Малайзия и Сингапур, способствовало значительному увеличению притока туристов в Азербайджан.

Так, в сравнению с 2015 годом приток туристов из Иордании увеличился в 2 раза, Кувейта – в 3,2 раза, Катара – в 5,5 раза, Саудовской Аравии и Омана – в 10 раз, ОАЭ – в 22 раза, Ирака – в 30 раз.

Кроме того, в 2016 году был зафиксирован рост посещений Азербайджана туристами из страны Персидского залива и Ближнего Востока, Азии, Африки, а также из США и Австралии.

Алена Салаева, Э.Т.