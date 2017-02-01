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Экономика

«Азеришыг» о готовности к нестабильным погодным условиям 01.02.2017 13:55

В связи с ухудшением погодных условий ОАО «Азеришыг» (распределение электроэнергии в Азербайджане) перешло на усиленный режим работы.

Об этом 1news.az сообщил глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По его словам, данные меры предприняты для надежного, безопасного и эффективного обеспечения электроэнергией абонентов, а также в целях предотвращения возможных аварий.

«Для бесперебойного обеспечения абонентов электроэнергией привлечены дополнительная техника, оборудование, механизмы», - сказал Т.Мустафаев.

Он также подчеркнул, что все участки обслуживания готовы к оперативному реагированию на возможные перебои с электроэнергией и аварийные ситуации.

Касаясь вопроса перебоев с подачей электроэнергии, которые наблюдались 31 января в некоторых районах Баку, глава пресс-службы «Азеришыг» отметил, что перебои носили временный характер и были своевременно устранены.

«Необходимо также отметить, что вчера проводился осмотр оборудования, осуществлялась работа по его наладке. В целом был проведен ряд подготовительных мероприятий к усиленному режиму работы.

В настоящее время никаких проблем в электрораспределительной сети не наблюдается», - сказал Т.Мустафаев.

Представитель ОАО «Азеришыг» напомнил, что в случае возникновения перебоев с подачей электроэнергии гражданам следует обращаться в аварийную службу «199».

Отметим, что 31 января погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ухудшились, усилился ветер и пошел снег.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 1 февраля в Баку и на Абшероне сохранятся нестабильные погодные условия, будет с перерывами идти снег, ветер северо-западный, умеренный, который временами будет усиливаться. Температура воздуха на полуострове и в столице днем  - в районе нуля. Ночью были зафиксированы показатели ниже нуля.

Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба, влажность воздуха составит порядка 85–95%. Есть вероятность гололеда на дорогах.

В районах Азербайджана 1 февраля также ожидается снег, временами интенсивный. Местами туман. Ветер преимущественно западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, днем - от -1 до +4. В горной местности ночью - от -9 до -14, днем - от -1 до -6 градусов. Дороги покроются льдом.

Алена Салаева, Э.Т.

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