Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане безработица, как и всегда, останется на низком уровне

Более 40 тыс. общественных рабочих мест планируется открыть в Азербайджане в текущем году.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 30 января конференции, посвященной итогам третьего года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы».

«В этом году откроются 42 тыс. общественных рабочих мест. Мы и в прошлом году принимали меры, связанные с открытием рабочих мест, и в этом году будут приняты меры. Эти рабочие места открываются для преодоления возможной безработицы», - заявил глава государства.

Президент отметил, что в регионах будут открыты рабочие места в ремонтно-строительном секторе и в сфере, связанной с обслуживанием зон зеленых насаждений.

«За счет других мер будут открыты десятки тысяч рабочих мест, и таким образом безработица в Азербайджане, как всегда, останется на низком уровне», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в 2017 году по линии Министерства образования должно быть отремонтировано и построено около 130 школ.

«Исполнительная власть города Баку должна в этом и следующем году завершить ремонтные работы в оставшихся школах, где имеется необходимость в ремонте», - отметил Ильхам Алиев.

Говоря об улучшении жилищных условий вынужденных переселенцев, глава государства заявил, что в этом году должно начаться строительство новых зданий, вместе с тем предусмотрено также строительство новых частных домов в уже существующих поселках.

«Также было дано поручение о начале в этом году переселения проживающих в общежитиях переселенцев. Уже даны соответствующие указания, готовятся проекты, будут выделены дополнительные средства для того, чтобы мы в этот и последующие годы улучшили жилищные условия наших граждан, проживающих в общежитиях. В настоящее время ведутся расчетные и проектировочные работы. Надеюсь, в ближайшем будущем, может, даже в течение месяца, уже начнутся практические строительные работы», - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ялчин Алиев, Э.Т.