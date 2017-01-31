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Экономика

Будет увеличено количество рейсов Qatar Airlines в Азербайджан 31.01.2017 12:54

Отношения между Азербайджаном и Катаром развиваются по восходящей.

Об этом во вторник, 31 января, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдульрахманом Аль Тани.

По его словам, сегодня будет проведено заседание межправкомиссии.

«Мы пришли к согласию еще больше интенсифицировать экономические отношения. Мы создаем крепкие отношения со странами Залива. Возможно, летом в Баку будет проведено заседание Совета сотрудничества арабских государств Залива», - сказал он.

По словам министра, на встрече с главой МИД Катара были также обсуждены вопросы развития туризма между двумя странами. 

«Растет число приезжающих в Азербайджан из Катара туристов. Мы пришли к согласию увеличить количество рейсов Qatar Airlines в Азербайджан», - сказал он, отметив, что стороны также договорились провести Дни культуры Катара в Азербайджане.

Министр указал, что позиции двух стран совпадают в международных организациях.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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