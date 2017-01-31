Ильхам Алиев дал поручения в связи с предстоящей работой по обеспечению населения электроэнергией и газом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед энергетиками задачу обеспечить в наступившем году все регионы страны бесперебойной подачей электроэнергии.

«Хочу дать поручения в связи с предстоящей в этом году работой. Первое – вопросы, относящиеся к инфраструктурным проектам. «Азеришыг» должно принять дополнительные меры по усовершенствованию во всех регионах электроэнергетического хозяйства, прокладке новых линий, обеспечению всех регионов постоянной электроэнергией», - заявил Президент Ильхам Алиев на конференции, посвященной итогам третьего года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы», которая состоялась 30 января.

Глава государства подчеркнул, что должны быть построены новые подстанции и трансформаторы.

«Этот процесс идет, но должен идти еще более ускоренно. Потому что сейчас наша генерационная мощность достаточно велика. Сегодня мы уже экспортируем электроэнергию. В таком случае все наше электроэнергетическое хозяйство, внутреннее хозяйство должно быть на высоком уровне, чтобы никаких перебоев и других проблем не было», - заявил глава государства.

Он также отметил, что в этом году ОАО «Азеригаз» должно газифицировать минимум 80 сел.

«Должны быть проложены газовые линии. Как я отмечал, сейчас у нас газификация составляет 92 процента, должно быть доведено до 94 процентов. Газификация 80 сел – это программа-минимум. Чем больше будет, тем лучше», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что ОАО «Азеравтойол» также будет осуществлять проекты, связанные с междугородними и магистральными дорогами.

«Наряду с этим, должны быть реализованы 40 проектов по сельским дорогам. Выполнение этих проектов улучшит дорожное хозяйство сотен сел и, конечно же, создаст удобство для людей, в то же время будет иметь большое положительное влияние на экономическое развитие», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Отметив успешное выполнение в прошлом году проектов по ремонту и строительству сельских дорог, глава государства подчеркнул, что и в этом году данный процесс будет продолжен.

«Уверен, что в скором будущем не останется ни одной не отремонтированной сельской дороги», - сказал Ильхам Алиев.

Президент напомнил, что перед ОАО «Азерсу» была поставлена задача в течение нескольких лет реализовать проекты по водоснабжению и канализации во всех городах страны, чтобы население в бесперебойном режиме обеспечивалось питьевой водой, соответствующей стандартам Всемирной организации здравоохранения.

«Мы движемся к этой цели. Каждый год во многих городах вводятся в эксплуатацию проекты питьевой воды. В настоящее время Баку на 80 процентов бесперебойно обеспечен питьевой водой. По стране этот показатель составляет примерно 65 процентов. Должно быть дальнейшее увеличение. Когда мы приступали к реализации этой программы, общий показатель по бесперебойному водоснабжению составлял где-то 25-30 процентов. То есть, проделана большая работа, и она должна быть продолжена и в этом году», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в селах вдоль рек устанавливаются водоочистные сооружения модульного типа, и сегодня уже 300-400 тыс. человек используют эти возможности.

«В этом году водоочистные сооружения должны быть установлены как минимум в 50 селах», - заявил Президент.

Коснувшись сферы мелиорации, глава государства подчеркнул, что в этом году около 150-160 тыс. гектаров земли должны быть обеспечены поливной водой.

«Это очень большая цифра. Мы должны ее достичь. Для этого есть возможности», - сказал глава государства и отметил, что в результате реализации этого проекта экспортный потенциал Азербайджана в значительной степени возрастет.

Ялчин Алиев, Э.Т.