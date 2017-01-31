Turkish Airlines объявляет о специальной акции на рейсы из Баку, Гянджи и Нахчывана в Стамбул и обратно

Компания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») объявляет о специальной акции на рейсы из Баку, Гянджи и Нахчывана в Стамбул и в обратном направлении.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Turkish Airlines, в рамках акции билеты по маршруту Гянджа-Стамбул и Нахчыван-Стамбул и в обратном направлении предлагаются по цене от 119 евро.

В свою очередь, стоимость билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку начинается от 159 евро.

Продажа авиабилетов осуществляется до 19 февраля 2017 года, вылеты - с 9 февраля по 30 апреля 2017 года.

Билеты должны быть приобретены минимум за 10 дней до вылета.

Минимальный срок пребывания в стране назначения составляет 2 дня, максимальный - 1 месяц.

Алена Салаева, Э.Т.