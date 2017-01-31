Азербайджан может обеспечить прикаспийские страны современными судами

Азербайджан может обеспечить не только себя, но и соседние прикаспийские страны современными судами.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на состоявшейся 30 января конференции, посвященной итогам третьего года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы».

«В результате функционирования построенного в Баку несколько лет назад судостроительного завода мы обновляем свой флот. В то же время мы можем обеспечить не только себя, но и соседние прикаспийские страны современными судами», - подчеркнул глава Азербайджанского государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.