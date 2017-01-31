Минэкономики о назначении первых торгпредов Азербайджана за рубежом

Заместитель министра экономики Сахиль Бабаев рассказал о назначении первых торговых представителей Азербайджана в зарубежных странах.

На проходящей в Баку встрече с членами Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) С.Бабаев заявил, что первый торгпред начнет работать в России, являющейся одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

Он также сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о назначении торговых представителей в Китай и ОАЭ.

Напомним, что 26 января 2017 года Президента Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ «О назначении торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах». В документе, в частности, говорится, что торговый представитель принимает меры по расширению торгово-экономических связей Азербайджанской Республики со страной, в которую назначен, и защите ее экономических интересов, увеличению экспорта азербайджанских товаров и услуг, пропаганде бизнес-среды и инвестиционных возможностей нашей страны.

Алена Салаева, Э.Т.