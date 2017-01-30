В Азербайджане все большую популярность приобретает внутренний туризм.

Это и понятно – уникальная природа, благоприятный климат, развитая инфраструктура и огромное количество возможностей разнообразного отдыха. Наряду с этим, из года в год растет число иностранных гостей, приезжающих посмотреть достопримечательности нашей страны.

Как передает пресс-служба Silk Way Helicopter Services (SWHS), авиакомпания готова предложить любителям путешествий широкий перечень уникальных воздушных путешествий.

Потенциал SWHS позволяет осуществить перелет туристов и предпринимателей из аэропорта в любую точку страны чартерным рейсом. Профессиональный уровень авиационного персонала компании, ее современный технический парк, сотрудничество с передовыми иностранными компаниями гарантируют организацию авиарейсов подобного типа на высоком уровне.

Парк воздушных судов SWHS, который базируется в Аэропорту Забрат, включает такие современные и комфортабельные вертолеты, как Sikorsky S-92A и Augusta Westland AW-139.

Перед посадкой в вертолет пассажиры проходят инструктаж у опытных инструкторов.

Вертолетный тур предоставляет уникальную возможность не только получить удовольствие от ощущения скорости, но увидеть и сфотографировать привычные места с нового ракурса. А также побывать там, куда на другом транспорте просто не добраться.

На сайте SWHS можно воспользоваться услугой онлайн-бронирования вертолетов, а по номерам (+99412) 437-40-49 и (+99412) 437-18-17 получить всю необходимую информацию. В ближайшее время начнет работу колл-центр SWHS по короткому номеру 1670.