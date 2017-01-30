28 февраля в Азербайджане будет проведен очередной аукцион по приватизации государственного имущества.

Как говорится в сообщении Госкомитета Азербайджана по вопросам имущества (ГКВИ), на аукцион будут выставлены 75 объектов госимущества - 20 акционерных обществ, 29 малых предприятий и объектов, 25 нежилых участков и 1 недостроенный объект.

Выставляемые на приватизацию малые объекты госимущества расположены в Сабаильском, Хазарском, Насиминском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку, а также в городах Шеки, Мингячевир, Сумгайыт, в Ширванском, Агдашском, Лянкяранском, Губинском, Ярдымлинском и Нефтчалинском районах Азербайджана.

Самый дорогостоящий объект, выставляемый на приватизацию, - автозаправочная станция (АЗС) №11 в Сабаильском районе (598,5 тыс. манатов). В свою очередь, стартовая стоимость ателье №7 в Насиминском районе составляет 540 тыс. манатов. За эту же цену предлагается ресторан «Мардакан» в Хазарском районе Баку.

В пресс-релизе ГКВИ указывается, что 6 из приватизируемых нежилых участков расположены в Наримановском, 5 – в Хатаинском, 4 – в Ясамальском, 3 – в Насиминском, 2 – в Бинагадинском и 1 – в Сабаильском районе столицы. Стоимость самого дорогого участка составляет 720 тыс. манатов. Расположен он в Сабаильском районе Баку.

Акционерные общества, подлежащие приватизации, осуществляют деятельность в таких сферах, как строительство, ремонт, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, производство и пр. Среди них такие крупные предприятия, как Sabunçu Ticarət Təchizat, Zabrat Tikinti Quraşdırma, Xətai Ticarət-108 в Баку, а также Astara çay-3, Mingəçevir Qum Çınqıl, Port İliç Xidmət, Ucar ağac emalı, Xaçmaz Mexanizasiya Nəqliyyat в регионах Азербайджана.

Вся информация о приватизируемых объектах размещена на Приватизационном портале по ссылке.

Алена Салаева, Э.Т.