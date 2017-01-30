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Экономика

Капитально ремонтируется отрезок железной дороги на участке Ляки-Малай - ФОТО 30.01.2017 11:33

Ремонту 10-километрового отрезка на участке Ляки-Малай дан старт в рамках капитального ремонта 600-километровой железной дороги Баку–Беюк Кесик, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Ремонт осуществляется коллективом ООО «Специализированное железнодорожное предприятие» №11.

Как отметил главный инженер ООО Шамиль Джафаров, ремонт продлится неделю. Уже завершен демонтаж старого и началась укладка нового железнодорожного полотна.

Напомним, что с целью выполнения 2-го этапа проекта реконструкции азербайджанских железных дорог 14 апреля 2015 года между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и чешской компанией «Moravia Steel» было подписано дополнительное соглашение к экспортному контракту «Материально-техническое обеспечение и капитальный ремонт 600-километрового отрезка на участке Баку–Беюк Кесик Азербайджанских железных дорог».

Реализация нового проекта началась в октябре 2015 года, и на сегодняшний день уже отремонтировано 220 километров пути.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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