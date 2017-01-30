В период проведения государством жесткой монетарной политики большое значение имеет поощрение инвестиций.

Как передает АПА, об этом на проходящей в Баку конференции, посвященной итогам третьего года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах», заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

Говоря о мероприятиях, проведенных в регионах Азербайджана, министр отметил, что уровень газификации здесь достиг 83%.

Он также подчеркнул, что в 2016 году было улучшено качество 87 га земли.

Кроме того, в прошлом году было открыто около 190 тыс. новых рабочих мест, 148 тыс. из которых являются постоянными.

Касаясь социальной политики государства, министр отметил, что повышение минимальной заработной платы, применение дифференцированных тарифов на электричество и газ являются показателем социальной заботы о населении.

По словам Ш.Мустафаева, в настоящее время в 22 районах Азербайджана идет подготовка к созданию 27 агропарков.

Глава ведомства также отметил значительное сокращение числа проверок субъектов предпринимательства.

Напомним, что 19 октября 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в порядке законодательной инициативы направил в Милли Меджлис (парламент) законопроект, в соответствии с которым с 1 ноября 2015 года проверки в сфере предпринимательства приостанавливаются на 2 года.

20 октября Милли Меджлис путем голосования утвердил инициативу главы государства.

По словам Ш.Мустафаева, за истекший период времени в стране всего было проведено 60 проверок за исключением налоговых.

«Для сравнения: в 2015 году было проведено более 60 тыс. проверок», - отметил он.

Касаясь работы, проведенной в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan, Ш.Мустафаев подчеркнул, что страна уже начала экспорт вина в Китай и продовольственной продукции в ОАЭ.

Алена Салаева, Э.Т.