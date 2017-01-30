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Экономика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан может брать иностранные кредиты только под стратегически важные проекты 30.01.2017 16:38

Азербайджан обладает достаточным авторитетом для получения иностранных кредитов под любой проект, однако не склонен наращивать свой внешний долг.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции, посвященной итогам третьего года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы».

«Сегодня получение кредита под любой проект для Азербайджана не проблема. Даже сегодняшняя наша политика состоит из того, что мы не очень склонны к иностранным кредитам. Мы должны постараться и впредь решать все дела за счет внутренних возможностей. Потому что рост внешнего долга – это не позитивное явление. А у нас и этот показатель на очень хорошем уровне, примерно на уровне 20%. Но это в сравнении с прежними годами большая цифра», - сказал глава государства и подчеркнул, что причиной тому стала девальвация маната.

Отметив, что в прежние годы внешний долг Азербайджана не превышал 10%, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что и сегодня этот показатель находится на приемлемом уровне. 

«Но мы должны стараться, чтобы он не рос, а, наоборот, уменьшался. Для уменьшения внешнего долга мы должны получать иностранные кредиты с очень большой осторожностью. Мы можем брать иностранные кредиты только под проекты, имеющие стратегическую важность для нашей страны», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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