В Азербайджане сформировался сильный и активный национальный бизнес-класс.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции, посвященной итогам третьего года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы».

«Конечно, государство тоже оказывало поддержку в этой области. Я постоянно нахожусь в контакте с деловыми людьми, мы проводим встречи, занимаемся решением их проблем, и им всегда оказывается политическая и материальная поддержка. Потому что я хорошо понял, что без начального капитала невозможно заниматься никакими делами. И еще, ни один бизнесмен, деловой человек не будет вкладывать деньги в рискованные места, страны. Поэтому безопасность, стабильность, прекрасная общественная среда, государственная поддержка бизнеса и материальная поддержка – вот, я считаю, те факторы, которые сформировали национальный бизнес-класс», - сказал глава государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.