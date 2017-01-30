Сегодня некоторые предприниматели, занимающиеся экспортом товаров, пытаются уклониться от уплаты таможенных пошлин.

Об этом на проходящей в Баку конференции, посвященной итогам третьего года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах», заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев.

По его словам, ранее факты уклонения от уплаты пошлин фиксировались у импортеров, которые занижали стоимость импортируемых товаров.

«Сегодня же такие факты, к сожалению, встречаются и у компаний, занимающихся экспортом ненефтяной продукции, в частности, сельхозпродукции», - сказал А.Алиев.

Глава ГТК отметил, что основной проблемой здесь является оценка товаров.

«В связи с этим мы создали Рабочую группу, которая займется регулированием данного вопроса, а также предотвращением выхода финансовых средств на «черный рынок».

Если говорить открыто, нужно сделать так, чтобы необходимости в обороте средств на «черном рынке» не было», - сказал он.

Алена Салаева