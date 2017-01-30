Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев отмечает высокую заинтересованность предпринимателей в новой системе досмотра грузов на таможне.

На проходящей в Баку конференции, посвященной итогам третьего года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах», А.Алиев сообщил, что в 2016 году системой «Зеленый коридор» воспользовались 9 компаний.

«В данном направлении мы проводим активные консультации с предпринимателями. Так, две из 9 компаний воспользовались «зеленым» коридором при посредничестве Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

Мы готовы к диалогу с бизнесом», - сказал А.Алиев.

21 мая 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом утвердил «Правила использования «Зеленого коридора» и других пропускных систем для провоза товаров и транспортных средств через таможенную границу».

Согласно документу, для пропуска товаров и транспортных средств через таможенную границу применяются «зеленый», «голубой», «желтый» и «красный» коридоры. Через какой коридор пройдет товар, решается на основе оценки рисков при помощи Автоматизированной электронной информационной системы.

Система пост-аудита для проверки транспортных средств и грузов, проходящих через таможню, действует в Азербайджане с 1 августа 2016 года.

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Алена Салаева