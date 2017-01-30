В 2015-2016 годах 503 сотрудника таможенных органов Азербайджана были привлечены к административной ответственности.

Об этом на проходящей в Баку конференции, посвященной итогам третьего года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах», заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев.

По его словам, только в 2016 году от занимаемых должностей были освобождены более 80 сотрудников ГТК.

«Кроме того, в отношении работников таможни возбуждено 10 уголовных дел, которые направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией», - сказал А.Алиев.

Глава ГТК отметил, что одной из основных задач таможенных органов Азербайджана является обеспечение полной прозрачности деятельности.

«В связи с этим предпринимаются серьезные меры», - сказал он.

А.Алиев также подчеркнул, что работа ГТК нацелена на оказание полной поддержки предпринимателям.

«Мы строим свою работу в этом направлении», - сказал председатель таможенного комитета.

Алена Салаева