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Экономика

AZAL продолжит выполнять полеты в Гянджу и Габалу 28.01.2017 16:50

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 15 февраля продолжат регулярные рейсы по маршруту Баку-Гянджа, а также с 17 февраля - по маршруту Баку-Габала.

Рейсы Баку-Гянджа будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а рейсы в Габалу – по пятницам и воскресеньям.

Вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев (GYD) в 11:05, прибытие в Международный аэропорт Гянджи (KVD) в 12:05. Обратный рейс из Гянджи будет вылетать в 13:05, прибытие в Баку – в 14:05.

Рейс из Баку в Габалу будет вылетать в 16:30, прибытие в Международный аэропорт Габалы (GBB) в 17:25. Обратный рейс будет вылетать в 18:15, прибывать в Баку в 19:10.

Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям была установлена Тарифным советом Азербайджана и по направлению Баку-Гянджа составила 56 манатов одну сторону, по маршруту Баку-Габала - 48 манатов.

Рустам Азимов, И.А.

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