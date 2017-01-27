Общеизвестной истиной является то, что именно предпринимательство двигает развитие производства, рынка, а значит, и всего общества в любой развитой стране.

Государство процветает, прежде всего, благодаря предпринимателям, а те, в свою очередь, развиваются благодаря поддержке государства. Однако в условиях переходного этапа, в котором находится азербайджанская экономика, предприниматели сталкиваются с определенными проблемами и совместно с правительством ищут пути их преодоления. О координации этих действий и эффективности сотрудничества мы попросили рассказать вице-президента Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Вугара Зейналова.

— Начну, пожалуй, с вопроса, который, как правило, звучит в конце интервью. Каким вы видите 2017 год для азербайджанского предпринимательства?

— Я бы сказал, что 2016 год был насыщенным для нашей экономики с точки зрения принятых правительством и непосредственно Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым решений, нацеленных на развитие и стимулирование предпринимательской среды. Я бы назвал его переломным. В частности, удалось принципиально изменить устройство экономики страны, и сегодня мы наблюдаем полную ее направленность на развитие ненефтяного сектора. Азербайджан богат своими природными ресурсами и квалифицированными кадрами, и мы обладаем необходимым потенциалом для развития, без учета нефтяного фактора.

Переломным уходящий год оказался еще и потому, что большинство принятых на правительственном уровне решений было нацелено не столько на перераспределение поступивших в страну от продажи нефти денег, сколько на получение доходов непосредственно от других сфер экономики. А в 2017 году решения уже будут внедряться в жизнь, и, как мне кажется, мы станем свидетелями нововведений в законодательстве и в сферах, оказывающих непосредственное воздействие на развитие бизнеса. Этот процесс стартовал в Азербайджане в сентябре 2015 года и, я уверен, продолжится и в 2017-м.

— В ходе своих выступлений на заседаниях правительства, посвященных обсуждению итогов социально-экономического развития страны, Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно указывал на необходимость развития ненефтяного сектора. Как, по-вашему, достаточно ли предприниматели задействованы в этой сфере? Все ли заняты сегменты экономики или есть пустоты?

— За 25 лет независимости в Азербайджане сформировалась достаточно профессиональная, грамотная, охватывающая все сферы экономики прослойка предпринимателей. Конечно, этого срока недостаточно для создания полностью развитого и соответствующего зарубежным стандартам предпринимательства. Само азербайджанское общество все еще находится на стадии совершенствования достигнутых результатов. Бизнесмены оттачивают практику в плане управления предприятиями, снижения себестоимости продукции, оптимизации производства, применения новых товаров, формирования новой инфраструктуры бизнеса. Да, здесь развитие все еще продолжается, но у нас уже много предпринимателей, готовых с большим удовольствием реализовывать поставленные перед ними задачи.

Если же говорить о пустотах в отдельных сферах, то в условиях либеральной экономики предприниматели сами их прекрасно видят и успешно заполняют. Другое дело, что государство призывает предпринимателей больше обращать внимание на определенные сектора экономики и поощряет инициативы в конкретных областях. В Азербайджане действует национальный план развития экономики. В этом документе определены восемь основных и три дополнительных направления, которые государство считает приоритетными. И Конфедерация предпринимателей тесно сотрудничала и продолжает активно работать с правительством, например, в разработке и реализации Дорожной карты развития малого и среднего предпринимательства, развития сельского хозяйства, финансовых рынков и т.д., поскольку предприниматели задействованы во всех других сферах экономики. Мы внесли свою лепту в данный вопрос.

Однако в качестве Конфедерации мы считаем, что не должны делать акцент на развитие той или иной отрасли. Наша задача несколько иная: содействовать правительству в создании благоприятных условий для всех секторов экономики. Ведь мы не можем указывать предпринимателям, в какой именно сфере им следует работать. Именно поэтому в нашей организации действуют шестнадцать комиссий, охватывающих все сферы предпринимательской деятельности. В каждой из этих структур обсуждаются проблемы соответствующих отраслей, разрабатываются предложения по развитию, которые представляются в соответствующие государственные структуры. В комиссиях представлены крупные, средние и малые предприятия и их представители. И такой охват очень важен, поскольку позволяет обсуждать и принимать решения даже по таким специфическим отраслевым вопросам, как безопасность труда и создание достойных рабочих мест.

— Кстати, по поводу малого и среднего предпринимательства… Если посмотреть на его долю в негосударственном секторе, то окажется, что он не превышает 25—30%. В чем, по-вашему, основные причины, мешающие развитию МСП в Азербайджане? Или может он, наоборот, полностью соответствует нынешнему состоянию экономики? Расскажите, пожалуйста, об МСП с точки зрения взглядов на их развитие Национальной конфедерации организации предпринимателей (работодателей).

— Знаете, вопрос статистики несколько спорный. Вот мы освободили сельское хозяйство от налогов, и как теперь узнать, насколько этот сектор у нас развит? Если бы они платили, скажем, 0,5% от доходов, то можно было бы предположить, каковы их прибыли и, соответственно, развитие. Поэтому сегодня сложно сказать, каковы реальные темпы роста в этом секторе. Хотя мы точно знаем, что развитие, и немалое, имеет место быть.

В наших селах применяется практика долевого использования земли, и если принять и такой вид бизнеса в качестве малых предприятий, то статистика сильно возрастет. Другое дело, что на этих землях реально в качестве предпринимателей работают примерно

20% владельцев. Именно с целью устранения такого рода нестыковок Конфедерация предпринимателей внесла ряд своих предложений в Дорожную карту развития малого и среднего предпринимательства.

В чем разница между МСП и крупными бизнес-структурами? Последние могут позволить себе кадровую подготовку, юридическую защиту собственных интересов и т.д. А малые предприятия не в состоянии содержать в штате юристов и других специалистов. Поэтому следует развивать сектор малого предпринимательства, объединяя представителей малого и среднего бизнеса в соответствующие ассоциации. И у нас уже имеются конкретные примеры этого. Сегодня мы создаем подобные ассоциации в Агстафинском и Шамкирском районах, чтобы посредством их развивать тамошний малый бизнес. Благодаря нам такие структуры уже действуют в Мингячевире и Исмаиллах. Так, на местах уже устраняются и будут в дальнейшем решаться проблемы юридического плана, потребность МСП в консультациях с привлечением новых квалифицированных кадров и т.д.

И, кстати, само понятие МСП тоже в мире несколько размыто и не определено четко. Недавно Конфедерацию посетила делегация Международного форума малых и средних предприятий и у нас состоялась интересная дискуссия по этим вопросам. Мы говорили о том, что в Европе малыми предприятиями считаются структуры, в которых работают от пяти и выше человек, а в США градация вообще проводится по производству и сервису. И позиция Международного форума в данном вопросе такова, что они хотят перевести малый и средний бизнес на общие стандарты во всех странах с привязкой к внутреннему валовому продукту. То есть в вопросе определения уровня развития МСП Азербайджан должен исходить не столько из статистики, сколько из поставленной цели.

В связи с этим хотелось бы отметить очень полезную программу в сфере занятости Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, на реализацию которой главой государства было выделено 6 млн манатов. Люди, состоящие на учете в Государственной службе занятости, будут получать не пособия, а техническую помощь для открытия собственного малого бизнеса в виде оборудования или инвентаря. В рамках совместной инициативы в регионах страны при участии нашей Конфедерации предпринимателей организуются и тренинги. Причем Госслужба занятости проводит свои тренинги, а у нас реализуется похожая программа. В ходе этих мероприятий выявляются люди, желающие заняться собственным делом. Эти люди представляют бизнес-планы в сфере животноводства, птицеводства, производства кормов, или, скажем, по созданию швейных мастерских, парикмахерской, пунктов ремонта мобильных телефонов или компьютеров, учебных или интернет-центров и т.д. Основная цель мероприятий — способствовать росту самозанятости.

— Не так давно между Конфедерацией и Национальной Академией Наук Азербайджана было подписано соглашение о сотрудничестве. Что предусматривает этот документ и какова сегодня роль и доля участия инноваций и научных разработок в азербайджанском бизнесе?

— Документ рассчитан на то, чтобы ученые смогли применить на деле свои исследования. Плюс, чтобы посредством Конфедерации предпринимателей они могли выйти на инвесторов и реализовать инновационные идеи. Соответственно, предприниматели станут ближе к современным научным достижениям, инновациям или даже старым разработкам, о которых прежде не слышали.

С целью сближения бизнеса и науки Конфедерация совместно с нашими немецкими партнерами также реализует проект в области первичного профессионального технического образования. Предусматривается открытие на местах соответствующих центров профориентации. Будут привлекаться ученые и психологи, которые станут работать со школьниками с тем, чтобы помочь им выявить свои интересы и определиться с будущей профессией.

Будем также совместно с Академией Наук проводить форумы «Предпринимательство и наука», в ходе которых можно будет презентовать разработки ученых в области совершенствования управления бизнесом. Планов много и теперь надо суметь и успеть их реализовать.

— Сегодня в мире четко прослеживается картина, когда малые предприятия вступают в производственную кооперацию с крупным бизнесом, и в результате предприятия встраиваются в технологические цепочки глобальной экономики. Наблюдается ли такая тенденция и в Азербайджане?

— В качестве Конфедерации предпринимателей мы как раз это и пропагандируем. Одно дело, когда государство стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, и другое — крупный бизнес сам способствует развитию МСП. В действующих в Конфедерации комиссиях представлены крупные азербайджанские предприятия, и эти вопросы регулярно нами обсуждаются. Скажем, Комиссией по аграрным вопросам и развитию семейного сельского хозяйства проводится кампания по привлечению тех или иных мелких предприятий в качестве субподрядчиков крупных сельхозпроизводителей. На повестке дня стоит также вопрос импортозамещения с тем, чтобы крупные компании работали именно с местными МСП. Практически на каждом заседании этих комиссий несколько крупных предприятий обязательно налаживают сотрудничество с малым бизнесом. Мы сводим эти структуры, чтобы они работали совместно, и оказываем консультационную помощь.

— Можно ли сказать, что в Азербайджане созданы благоприятные налоговый, таможенный и инвестиционный режимы, стимулирующие развитие частного предпринимательства, или что-то следует доработать и внедрить, ориентируясь на практику зарубежных стран?

— Законодательно уровень налоговой и таможенной сфер приемлем, а в плане исполнения есть над чем поработать, и, как нам всем известно, Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет данному вопросу пристальное внимание. Мы помним распоряжения, благодаря которым практически прекратились проверки в бизнес-структурах, что, конечно же, стимулировало их развитие. У предпринимателей стало больше времени для непосредственно самого бизнеса, а не подготовки отчетов. Бизнес стал стал больше внимания уделять повышению квалификации кадров, улучшению условий труда, уменьшению себестоимости продукции, увеличению ареала реализации продукции и т.д.

Кстати, как вам известно, в нынешнем году глава государства учредил День предпринимателя, что, на мой взгляд, очень важно. Нужно сделать так, чтобы и у нас, как и в развитых странах, бизнесмен стал уважаемым членом общества. В обществе надо менять стереотипы. Конфедерацией предпринимателей работодателей Азербайджана подготовлен большой пакет мероприятий, благодаря которым мы надеемся изменить отношение людей к представителям бизнеса. Я уверен, что очень скоро в Азербайджане настанет день, когда представитель даже самого малого бизнеса будет гордо заявлять, что он предприниматель.

Рауф НАСИРОВ