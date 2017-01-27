Каспар задействовал паром «Агдам» для перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту – ФОТО

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (Каспар) задействовало паром «Агдам» для грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Как говорится в сообщении пароходства, паром будет эксплуатироваться на маршрутах Баку-Туркменбаши-Баку и Баку-Актау-Баку.

Паром прошел капитальный ремонт на Зыхском судоремонтном заводе. В частности, были отремонтированы главный и вспомогательные двигатели, ряд систем, штурвал, брашпиль, служебные и жилые помещения и пр.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через территорию Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции и далее в Европу. Первый контейнерный поезд Nomand express прибыл из Китая в Азербайджан по Транскаспийскому маршруту 3 августа 2015 года. Поезд включал 41 вагон-платформу и был рассчитан на перевозку 82 контейнеров общим весом 20 тонн (FEU). Грузоотправителем выступила китайская компания XinjiangTianyeKsindjiang Tianye Group Forin Co Ltd, груз был принят ООО «Шефег-1». Отправка тестового контейнерного груза по указанному маршруту стала возможной благодаря договоренности Координационного комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

14 января 2016 года Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина подписали протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Новые тарифы вступили в силу с 1 июня.

В апреле в Баку железнодорожные ведомства Азербайджана, Грузии и Казахстана подписали соглашение о создании Транскаспийского международного транспортного консорциума. От Азербайджана в состав консорциума вошли ОАО ADY Express и ОАО ACSC Logistics, от Казахстана – АО KTZ Express, от Грузии – ОАО Trans Qafqasus Terminals. В состав Наблюдательного совета вошли по одному представителю от каждой компании-члена консорциума. Главой Наблюдательного совета был избран заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Игбал Гусейнов.

В октябре железнодорожные администрации Казахстана, Азербайджана и Грузии подписали договор об учреждении Международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута. Деятельность ассоциации будет направлена на привлечение транзитных и внешних торговых грузов, развитие интегрированных логистических продуктов по ТМТМ.

7 декабря в Баку главы железнодорожных ведомств Азербайджана, Казахстана, Турции и Грузии подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Алена Салаева, Э.Т.