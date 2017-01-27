Дополнения и изменения в налоговое законодательство – основная тема семинара, организованного компанией Baker Tilly Азербайджан – ФОТО

При организационной поддержке компании Baker Tilly Азербайджан 26 января 2017 года в отеле Hilton был проведен семинар на тему «Последние дополнения и изменения, внесенные в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики».

На мероприятии, в котором участвовали представители около 100 компаний, действующих в различных сферах, была предоставлена информация о дополнениях и изменениях, внесенных в Налоговый кодекс, даны подробные разъяснения по отдельным статьям. В то же время был проведен анализ законов «О безналичных расчетах» и «Об электронной торговле», а также других законодательных актов по налоговому законодательству, предоставлена подробная информация о применении законов, установленных при исчислении, декларировании и выплате налогов.

Вместе с налоговым партнером компании Baker Tilly Азербайджан Самиром Велиевым и главным менеджером Департамента налогов и права Азером Акберовым в семинаре также приняли участие заместитель генерального директора Департамента налоговой политики и стратегических исследований Министерства налогов Ниджат Иманов, директор Управления стратегических исследований Намиг Дергахов и сотрудник Министерства налогов Сиявуш Сафиев. Они предоставили информацию о сущности, цели и других аспектах изменений, внесенных в налоговое законодательство, а затем ответили на многочисленные вопросы, интересующие участников мероприятия.

Вопросы в основном охватывали права налогоплательщиков, срок подготовки некоторых нормативных актов, связанных с изменениями в Налоговый кодекс, и правила их применения, налогообложение сельскохозяйственной продукции, отношения, возникающие при безналичных платежах, обязательства банков и финансовых структур, правила налогообложения при переводах в определенные страны, страховые выплаты и многие подобные актуальные вопросы.

«Семинар, организованный компанией Baker Tilly Азербайджан, был посвящен теме защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также доведению до сведения общественности дополнений и изменений, внесенных в Налоговый кодекс, наряду с недавно принятыми законами», - подчеркнул партнер компании Baker Tilly Азербайджан Самир Велиев.

Отметим, что компания Baker Tilly İnternational, действующая в 141 стране мира и объединяющая 165 членов-компаний, будучи 8-й крупнейшей сетью бухгалтеров и консультантов мира по доходности, с 2007 года представлена в нашей стране компанией Baker Tilly Азербайджан.

Компания Baker Tilly Азербайджан, успешно функционирующая на рынке Азербайджана уже более 10 лет, в настоящее время известна как одна из первых 5 крупнейших и престижных консалтинговых компаний страны, оказывающих бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги.

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