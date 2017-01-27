Программа сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством социальной политики Украины подписана в Баку в пятницу.

Документ подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов и находящийся с визитом в Баку министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Программа предусматривает усовершенствование мониторинга и прогнозирования рынка труда, деятельности государственной службы занятости, повышение качества рабочей силы, применение системы страхования безработицы, трудовые отношения, охрану труда, порядок подготовки и утверждения профессиональных стандартов, регулирование процессов трудовой миграции, оказание социальных услуг и волонтерскую деятельность в этой сфере, создание модели стационарного обслуживания пожилых граждан.

Ялчин Алиев, Г.Р.