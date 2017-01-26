8 февраля в Баку в рамках Caspian European Club (Сaspian Business Club) и Caspian American Club состоится традиционный ежегодный «круглый стол» Caspian Ambassadors Club.

Об этом говорится в сообщении Caspian European Club (Сaspian Business Club).

«В рамках Caspian Ambassadors Club будут изучены проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели стран, дипломатические представительства которых функционируют в Азербайджане, интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах республики, а также предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

Принимающие участие в «круглом столе» послы и дипломатические представители смогут ознакомиться с вопросами, проблемами и предложениями азербайджанских предпринимателей по деятельности на рынках представляемых ими стран», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев.

Он отметил, что на встрече будет обсуждаться отношение послов иностранных государств к реализуемым в Азербайджане «дорожным картам» по развитию различных секторов экономики.

«С учетом принятых «дорожных карт» по развитию различных направлений экономики страны и проводимым в Азербайджане экономическим реформам активизация диалога с иностранными инвесторами послужит ускорению процесса привлечения иностранных инвесторов для дальнейшего устойчивого и конкурентоспособного развития ненефтяного сектора. Итоги обсуждений будут представлены Президенту Азербайджана, председателю Caspian European Club (Сaspian Business Club) и Caspian American Club Ильхаму Алиеву в форме специального отчета», - подчеркнул Т.Алиев.

1news.az