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Экономика

В 2016 году справочный центр «195-2» Минэкономики Азербайджана обработал более 17 тыс. обращений 26.01.2017 11:39

В 2016 году в телефонный справочный центр «195-2» Министерства экономики Азербайджана поступило 17,4 тыс. обращений.

«62% звонков зафиксировано из Баку, 38% - регионов Азербайджана», - говорится в сообщении министерства.

Обращения в основном касались развития предпринимательства, льготных кредитов, предоставляемых Национальным фондом поддержки предпринимательства (НФПП), защиты прав потребителей, процесса получения лицензий и сертификатов поощрения инвестиций, поддержки ненефтяного экспорта, продвижения бренда Made in Azerbaijan и прочих сфер, которые курирует Минэкономики.

Все звонки были оперативно обработаны.

Кроме того, в 2016 году услугой голосового меню телефонного справочного центра «195-2» воспользовались около 2 тыс. граждан. Более всего их интересовал вопрос выдачи лицензий на предпринимательскую деятельность.

В целом по состоянию на 1 января 2017 года зафиксировано около 62 тыс. обращений в справочный центр «195-2».

Отметим, что запросы и жалобы, поступающие в центр, регистрируются и рассматриваются в соответствующем порядке структурами министерства в определенные законодательством сроки. Гражданам предоставляется информация о результатах рассмотрения всех запросов и жалоб.

Телефонный справочный центр «195-2» был создан в августе 2009 года с целью повышения государственной поддержки предпринимательства и информационного обслуживания предпринимателей, налаживания оперативного решения вопросов, относящихся к компетенции МЭП.

Для быстрого охвата всей территории республики справочный центр «195-2» Минэкономики подключен к справочной службе «195». Для того чтобы воспользоваться услугами центра, следует набрать номер «195», а затем «2». 

В центр можно бесплатно позвонить с любого стационарного и мобильного телефона в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Звонки, осуществляемые со стационарных телефонов, бесплатны. 

Алена Салаева, Э.Т.

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